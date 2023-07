Tap for FKH

FK Haugesund gikk på et bortetap da Sarpsborg slo de 2–1 hjemme i Sarpsborg søndag.

Det var imidlertid gjestene fra Haugesund som startet best. Etter et drøyt kvarter banket Peter Therkildsen inn ett innlegg foran målet til Sarpsborg. Midtstopper Anton Skipper var uheldig da han satte ballen i eget nett. I andre omgang scoret Sarpsborg to mål.

I neste kamp FKH imot Rosenborg hjemme.