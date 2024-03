Tap for begge rogalandslaga i herrehandball

Det blei ingen god kveld for eliteserielaga frå Rogaland i handball på herresida i går. Nærbø tapte 23-25 for Arendal og Sandnes tapte 27-28 for Runar.

Nærbø er ennå på 6. plass av 14 lag, medan Sandnes, som har tapt dei siste seks kampane, er nede på niandeplass.