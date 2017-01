Tankbil må tømmes

Tankbilen som veltet på Øksnevadveien mellom Jærveien og Engelsvollveien, må tømmes for diesel før veien kan bli åpnet igjen, opplyser politiet. Sjåføren kom seg uskadd ut av tankbilen etter at den veltet over på siden. Tankbilvelten skaper altså ikke problemer for trafikken på Fylkesvei 44.