Dette var ikke sykehjemmets helgekos

– Jeg ble sjokkert da jeg så hva de fikk, sier Helén Meling Langeteig.

Lørdag kveld besøkte Langeteig moren sin på et sykehjem i Sola kommune. Det sto «kveldskos» på menyen og de eldre fikk servert to pølser, to loffskiver og en skje potetsalat.

– Jeg fikk lyst til å ta en tallerken og kjøre ut til ordføreren med det, og spørre ham om det er dette han kaller sammensatt og næringsrik kost.

Får henvendelser fra hele landet

Hun kjørte ikke til ordføreren med tallerkenen, men delte bildet og aggresjonen sin, på Facebook. Innlegget spredd seg voldsomt og har over 15.000 liker, 7.000 delinger og 5.000 kommentarer.

– Jeg var helt uforberedt på at dette skulle ta sånn av. Jeg har fått henvendelser av folk som både driver og jobber på sykehjem. De sier at det er sånn over hele landet.

– Jeg håper dette kan stimulere til en debatt, slik at vi får en verdig eldreomsorg.

– Ble ikke servert slik

Men da innlegget tok av, kom også resten av historien fram.

Her er menyen som de eldre i Sola kommune fikk servert i forrige uke. Foto: Sola kommune

Kommunikasjonsleder i Sola kommune, Marthe Berge, opplyser til NRK at tallerkenen som det er tatt bilde av ikke var klar til servering og at maten serveres på fat på sykehjemmet.

– Den mangler karbonade og løk. Bildet er tatt før serveringen, sier hun.

– Jeg er glad det blir en debatt om sykehjemsmat, fordi det er viktig. Men dette er tatt ut av sammenhengen, og gir ikke et riktig bilde av det som ble servert.

Langeteig har endret innlegget sitt og takker kommunen for oppklaringen.

Opprettholder deler av kritikken

Men til tross for misforståelsen, måltidet var ikke fullverdig, mener Langeteig. «Dette forandrer imidlertid ikke det faktum at maten som ble levert var uakseptabel, utilstrekkelig og ikke et sammensatt, fullverdig måltid. Som kommunen har lovet at det skal være.», skriver hun. Både kommunen og ordføreren har lagt seg flate.

Ole Ueland, ordfører i Sola (H). Foto: Pål Berg Mortensen / NRK

– Jeg er enig i at kveldsmåltidet som ble levert lørdag kveld ikke var godt nok. Vi må bare beklage. Dette er nå grepet fatt i for å unngå at det skjer igjen, skriver ordfører Ole Ueland (H).

Daglig leder Sola storkjøkken, Rolf Junge, mener det som skjedde i helga var en glipp.

– Det er trist, sier han om reaksjonene

– Det er vi som har gjort en tabbe. Det skulle vært med salat. Normalt skulle det vært servert potetmos og amerikansk blanding, men på grunn av sykdom ble det laget et enklere alternativ med potetsalat og nybakt loff. Men det mangler noe grønt på tallerkenen.