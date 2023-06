Talet på norske studentar i utlandet går ned

Det er 13.800 norske studentar dette skuleåret som tar heile graden sin i utlandet. Dette er det lågaste talet sidan 2009, viser ferske tal frå Statens Lånekasse. Og mange av dei merkar at dei har dårlegare råd, sidan den norske krona er lite verdt for tida. Studentorganisasjonen ANSA får ofte spørsmål frå studentar som slit økonomisk, seier president Anna Handal Hellesnes. Storbritannia har lenge vore det mest populære landet å studere i for norske utanlandsstudentar, men dei siste åra har talet på studentar som vil studere her, gått ned.