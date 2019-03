– Vi gjør oppgaver som vi ikke finner i bøkene. Vi får være mer kreative, sier Marit Risnes.

Det å tenke litt annerledes enn vennene i klassen er en del av skolehverdagen til 7.-klassingene Marit Risnes og Selma Jåsund Kvinnesland på Eiganes skole i Stavanger.

– I fjor høst hadde vi et opplegg hvor vi fikk bestemme selv hva vi ville gjøre på skolen hvis det var noe vi kunne lære av. Blant annet fikk vi lage film, legger Selma til.

Anne-Maren Meland er ansatt som talentveileder for skoleelever i Stavanger. Nå videreføres prosjektstillingen hennes. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Marit og Selma er i elevgruppen som lærer raskere – eller har større læringspotensial – enn andre.

10–15 prosent av norske elever regnes å være i denne kategorien, ifølge en offentlig utredning som ble lagt fram i 2016.

Utfordring av likhetsprinsippet?

Det er en lang tradisjon i Norge for å prioritere elever som strever faglig og sosialt, blir det pekt på i utredningen. Tiltak for den andre gruppen har blitt sett på som elitisme og undergraving av likhetsprinsippet, ifølge utredningen.

Men det er like viktig å gi de læreflinke elevene ekstra utfordringer, ifølge førsteamanuensis Trude Havik ved Læringsmiljøsenteret på Universitetet i Stavanger.

Trude Havik, førsteamanuensis ved Læringsmiljøsenteret på UiS. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

– Hvis disse ikke får tilrettelagt undervisning kan de miste engasjementet, og i verste fall bli bråkete og krevende elever. De kan også utvikle skolevegring, skulk og til slutt droppe ut av videregående, sier Havik.

– Har ikke alltid toppkarakterer

Lærer Anne-Maren Meland på Eiganes skole er talentveileder i Stavanger kommune. Hun drar rundt på skolene for å følge opp denne elevgruppen, og lærerne deres.

Meland tar kjapt livet av noen myter om de læreflinke.

– Det er ikke nødvendigvis slik at elever med stort læringspotensial har toppkarakterer i alle fag. Elevene kan like gjerne prestere dårlig fordi de ikke får vist evnene sine.

Talentveilederen sier hun rett som det er må dra slike elever opp på stolen fordi de kryper rundt på gulvet – i et utslag av kjedsomhet.

Marit Risnes og Selma Jåsund Kvinnesland liker best når hele klassen er en del av opplegget, men noen ganger tas de ut i en egen gruppe. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

– Det er viktig for oss å kunne identifisere hvem disse elevene er, og gi dem større utfordringer som de trives med.

Meland er glad for at Stavanger kommune nå har valgt å videreføre talentprosjektet som hun er en del av. Det vil mange Eiganes-elever nyte godt av framover.

7.-klassingene Marit og Selma sier at de ikke har snakket så mye med vennene sine om at de er en del av et spesialtilpasset opplegg.

– Vi prøver jo å dra inn de andre også. Da vi laget film var de andre skuespillere. Det er jo kjekkest å gjøre noe i fellesskap, sier Marit Risnes.