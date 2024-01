Takplater falt ned i klasserom

Enkelte elever fikk lettere skader da takplater falt ned i et klasserom på Smiodden skole i Stavanger i dag. Rektor Terje Moen Rønning sier de ikke vet hva som er årsaken til at platene falt ned.

– Det pågår ikke byggearbeid eller noe slikt, sier Rønning. Både vaktmester og kommunens bygningsansvarlige er koblet på for å finne årsaken, og alle rom med tilsvarende takkonstruksjon blir sjekket for at ikke det samme skal kunne skje der.