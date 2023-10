– Det er viktig å ikke ta ting for gitt. Vi har gode levevilkår her i Norge.

For student Anja Engelsvold er det viktig å være takknemlig.

Spesielt i dag.

– Nå er det så mange rundt i verden som har det vondt. Vi er heldige i Norge, og det må vi ikke glemme, sier hun.

Takknemlighet i en dyster tid

Den siste tiden har vært preget av negative nyheter.

Krig og konflikter ryster oss, prisene øker og klimarapportene blir stadig mer dystre.

Anja mener det er viktig å tenke over det vi faktisk har - og er glad for - i en tid som denne.

– Jeg har tak over hodet og mat og penger. Jeg har alt jeg trenger her i Norge, sier hun.

Anja studerer sykepleien ved Høgskulen på Vestlandet, campus Haugesund. Foto: Simon Elias Bogen / NRK

En rutine

Hver dag skriver hun ned tre ting hun er takknemlig for. Det kan være alt fra vaskemaskin til gode venner.

– Jeg begynte med dette i en periode der jeg var negativ og hadde mange negative tanker. Da skrev jeg ned hva jeg var takknemlig for, og tre mål jeg hadde for dagen.

Dette sier hun hadde en positiv effekt, og Anja merket at hun ble mye mer lykkelig.

– Kan hjelpe mange

Psykolog Pia von Hirsch er godt kjent med denne metoden. Hun tror det kan hjelpe mange mennesker.

– Å tenke igjennom dagen din og finne noe å være takknemlig for, er hjelpsomt for mange. For eksempel den klemmen du fikk, det smilet fra hun i kassa på butikken eller det sengetøyet som det var så lunt å legge seg i, sier von Hirsch.

Psykolog Pia von Hirsch jobber med terapi og deler kunnskap gjennom @psykologpia på Instagram. Foto: Jola McDonald

Dette sier psykologen ofte gir en liten opptur.

– Det kan hjelpe oss til å være mer til stede her og nå, samtidig som det kan gi gode følelser, legger hun til.

– Kunne begynt med det samme

Synnøve Kvernberg (21) er også student og kjenner folk som gjør det samme som Anja - skrive ned ting de er takknemlig for.

Selv gjør hun det ikke, men sier det er noe hun kunne begynt med.

– Man føler seg jo bedre hvis man tenker over ting man er takknemlig for. Det hadde nok hjulpet litt på psyken og hverdagen å skrive ned, sier hun.

Student Synnøve Kvernberg kjenner hun blir mer fornøyd og setter mer pris på ting når hun er takknemlig. – Du blir glad i det du har, sier hun. Foto: Simon Elias Bogen / NRK

Støtte fra forskningen

Flere studier har kommet fram til at de som er takknemlige ofte er lykkeligere og mer tilfreds med livet.

En person som ofte viser takknemlighet har forutsetninger for bedre relasjoner, emosjonelt velvære og psykisk velvære, kommer det fram i et av studiene. (Ekstern lenke).

Den verdenskjente psykologen Dr. Jordan Peterson fra Canada snakker ofte om viktigheten av takknemlighet.

«Det er virkelig nytte i å vise takknemlighet. Det er også god beskyttelse mot vonde tider og urettferdighet», er et av sitatene hans.

Psykolog Dr. Jordan Peterson. Foto: Mark Peterson/Redux / Redux

– Takknemlighet løser ikke alt

Psykolog von Hirsch skriver også ofte om nytten av takknmelighet på Instagram.

– Å fokusere på det man er takknemlig for kan være styrkende for den mentale helsa for mange. Det styrer oppmerksomheten vår mot det vi allerede har og verdsetter, sier hun.

Men hun er tydelig på at takknemlighet ikke løser alle problemer:

– Nedsiden med dette er at man kan få inntrykk av at det er noe galt med en selv hvis man følger alle råd, gjør alt riktig, fokuserer og tenker positivt og fortsatt har det vondt, sier von Hirsch.