Takbeslag fall ned like ved leikande barn

Eit takbeslag fall ned frå taket og ned i skulegarden på Nye Fjelltun skole på Jørpeland, onsdag ettermiddag. Då Katja Niebling skulle gå heim i 16.30 tida, etter å ha henta ungane på SFO, såg ho at takbeslaget landa like ved der nokre barn leika på ein rutsjebane, skriv Strandbuen. – Me kan berre beklaga dette, og me har bede entreprenøren om å skjerpa rutinane sine, seier Trond Bjørnstad, leiar for prosjektavdelinga i Strand kommune.