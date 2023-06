Takako Ellefsen har fått opphold i Norge

– Jeg er veldig veldig lykkelig. Dette er gode nyheter og nå er trykket på skuldrene mine er borte, smiler Takako Ellefsen.

I dag kom svaret hun har ventet og håpet på. Hun får bli i Norge.

– Hun har fått opphold, og de legger vekt på hennes tilknytning til Norge i tillegg til alderen hennes, sier hennes advokat Alexander Nyheim Jenssen til Stavanger Aftenblad, som omtalte vedtaket først.

– Det viktigste er at hun nå får muligheten til å bli i Norge sammen med familien sin, sier advokaten videre til NRK.

Ellefsen er opprinnelig fra Japan, og var gift med norske Karsten Ellefsen i 46 år.

Ektemannen døde av kreft i 2009, og Takako Ellefsen ønsker å bli begravet ved siden av ham når hun dør.

Ellefsen fikk først avslag fra Utlendingsnemnda (UNE), men så ble utsendelsen utsatt.

Vektlegger «sterke menneskelige hensyn»

I vedtaket fra UNE, som NRK har lest, står det at det er sterke menneskelige hensyn som er årsaken til at de nå gir oppholdstillatelse.

Alder, helse, norske barn og at hun har vært gift med en nordmann er ting som er blitt lagt vekt på.

Oppholdstillatelsen er gitt for et år. Men den kan fornyes, og den gir også grunnlag for permanent oppholdstillatelse.

UNE ønsker ikke å kommentere saken ytterligere tirsdag.

Takako og Karsten Ellefsen sitt bryllupsbilde. De to var gift i 46 år, og bodde sammen i Norge og andre land. Karsten er begravet i Stavanger, og Takako ønsker det samme når hun dør. Foto: Thomas Ystrøm

Først og fremst lettet

Beskjeden om vedtaket kom uventet på familien.

– Jeg er virkelig overrasket, men det var en god overraskelse, sier Takako Ellfesen.

– Vi er veldig lettet og veldig takknemlige, sier datteren Klara Johanne Ellefsen til NRK.

– Vi har så mange venner og familie her i Norge som støtter oss. De siste seks månedene har vært vanskelige, og nå er vi mer enn noe annet lettet, sier hun.

Moren har vært i Norge mens saken har vært til behandling i UNE.

– Det har vært stressende for henne på grunn av hennes alder, så i dag er hun aller mest lettet, sier datteren.

Feirer med appelsinjuice

Avgjørelsen skal feires, men på en relativt dempet måte.

– Jeg har nesten ikke hatt tid til å puste, men selvfølgelig skal vi feire. Det blir nok en stille feiring i dag, sier Klara Johanne Ellefsen.

Men moren er ikke like sikker på om det blir særlig mye feiring.

– Jeg kan ikke drikke, så kanskje det må bli appelsinjuice eller noe sånt, sier hun med et smil.

Tur til Japan blir det ikke - i alle fall ikke med det første.

– Det er veldig langt å reise i min alder. Jeg vil helst være her og slappe av med gode venner og familie.