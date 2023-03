Tajik seier nei til å endre sexkjøp-lova

Stortingsrepresentant for Ap frå Rogaland, Hadia Tajik vil ikkje vrake sexkjøp-lova, som kriminaliserer sexkjøp. Til Klassekampen seier Tajik at ho meiner dette trass i at Straffelovrådet, oppretta av Solbergregjeringa, vil avkriminalisere sexkjøp. Nestleiar i Høgre sitt kvinneforum, Sandra Bruflot, vil avvikle sexkjøpslova og meiner fleire kvinner blir utsette for vald og diskriminering på grunn av lova.