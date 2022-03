Tajik har støtte hjå lokale politikarar

Hadia Tajik (Ap) trekk seg som minister, og nokre av hennar eigne partifellar tek til orde for at ho bør gå av som nestleiar i partiet. I hennar eige fylke meiner fleire sentrale Ap-politikarar at ho tok ei riktig avgjerd ved å gå av, men at dei framleis har tillit til ho som nestleiar.

Både haugesundordførar Arne-Christian Mohn, sandnesordførar Stanley Wirak, fylkesordførar Marianne Chesak og stavangerordførar Kari Nessa Nordtun seier dei har tillit til Tajik som nestleiar i partiet.

– Ho jobbar hardare enn dei aller fleste, og eg skulle ynskje at ho fortsette i posisjon. Likevel har eg respekt for avgjerda ho har teke, seier Nordtun.