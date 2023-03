Tajik er fortsatt nestlederkandidat

Rogaland Ap presiserer at Hadia Tajik fortsatt er deres nestlederkandidat. – Det er ikke riktig at Rogaland Arbeidarparti nå «bare» går for å få Hadia inn som medlem i sentralstyret. Det sier Jarle Nilsen i Rogaland Ap.

Det er Klassekampen som skriver dette i dag, men Nilsen avviser i en sms til NRK Rogaland at han har sagt dette til avisa.