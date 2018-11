Tagget ned busskur

En mann i 30-årene ble tatt av politiet, etter at det kom meldinger om at noen tagget et busskur ved Dusavikveien 03.08-tiden i natt. Mannen hadde spraybokser på seg. Han ble avhørt på stedet før han ble sendt hjem. Politiet oppretter sak.