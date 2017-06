Syriske brødre frifunnet for voldtekt på 13-åring

Det skriver Haugesunds Avis.

De syriske brødrene var tiltalt for overgrep mot to 13 år gamle jenter. Alle var tiltalt for voldtekt på den ene, mens to av dem var tiltalt for å ha begått seksuell handling mot den andre.

I januar ble de dømt til fire års fengsel i tingretten. Det sentrale spørsmålet var om brødrene visste at jenta bare var 13 år da samleiene fant sted i brødrenes leilighet i Haugesund i mai 2016.

Den siste uken har saken vært oppe i Gulating lagmannsrett. Etter juryens rådslagning på mandag, svarte de nei på alle spørsmålene om overgrepene brødrene var tiltalt for. Alle tre ble dermed frifunnet og løslatt, skriver Haugesunds Avis.

– Min klient er veldig lettet og det var sterkt etter et år i varetekt. Det har vært en enorm belastning, og da også tilsvarende lettelse, sier advokat Sverre Hetland til NRK. Sammen med Erik Lea og Brynjar Meling har han forsvart brødrene.

Kan søke om erstatning

Forsvarerne prosederte på at brødrene hadde gjort det de kunne for å forsikre seg om at de to jentene var så gamle som de utga seg for å være. Juryen sier ikke mer om skyldspørsmålet enn "nei", skriver Haugesunds Avis.

Forsvarer Sverre Hetland forklarer at hans klient er svært lettet over frifinnelsen i lagmannsretten. Foto: Eurojuris

Ved at de har sittet i varetekt i over et år kan det være grunnlag for å erstatningskrav. Hetland vil ikke gå inn på detaljer rundt hvorvidt det vil skje eller ikke.

– Det får vi komme tilbake til senere, sier han.

– Hun er skuffet og lei seg

Benedicte Storhaug er bistandsadvokat for den 13 år gamle jenta. Hun har vært i kontakt med hennes verge, som er kjent med avgjørelsen.

– Jeg har forstått det sånn at hun er skuffet, lei seg og synes det var en uventet avgjørelse, sier Storhaug til NRK.

Hun avventer nå om påtalemyndigheten gjør noe videre.

Forsvarer Benedicte Storhaug (til venstre) opplyser at hennes klient er skuffet over frifinnelsen. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

– Vi skal ha et møte med min klient og prøve å forklare hvorfor det ble som det ble. Det blir da litt spekulasjoner, ettersom juryen ikke gir noen begrunnelse, sier hun.

Hun tror det er enighet i saken om at brødrene ikke har lagt vekt på annet enn å basere seg på jentas selvrapportering av alder.

– Det er klar høyesterettspraksis på at det ikke er nok. Når det da likevel blir frifinnelse, stikk i strid med høyesterettspraksis, så oppfatter jeg det som at de har lagt avgjørende vekt på at de tiltalte, som nå er frifunnet, har hatt begrenset kunnskap om norsk kultur, lovverk og manglende språkkunnskaper, sier hun.