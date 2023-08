Syklet på løs hund

En syklist som var på vei til jobb i Stavanger i morges meldte inn at han hadde syklet på en løs hund i Møllebukta. Da han hadde bedt eieren om å ta hunden i bånd hadde eieren blitt så sint at han løp etter syklisten og løftet sykkelen slik at syklisten falt av. Videre skal han ha slått syklisten i hjelmen med en pinne. Saken kan bli anmeldt.