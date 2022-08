Sykkelekspert mener Kristoff-signering øker sjansen for norsk lag i Tour de France

Midt i morgenfrokosten til familien Kristoff på hytta i Sirdal, slapp Uno-X Pro Cycling Team nyheten om at Alexander Kristoff (35) skulle sykle for dem i tre år fra og med 2023.

– Det var nå eller aldri om jeg skulle være med på et norsk lag. Jeg gleder og, og tror det blir veldig kult. Jeg håper jeg klarer å prestere bra og levere resultater, sier Kristoff til NRK.

På samme tid slapp nyheten om at de fra sesongen 2023 også vil søke WorldTour-lisens for herrelaget.

Får de det, er de garantert plass i verdens største sykkelritt, som Tour de France, Giro d'Italia og Spania Rundt. Det er også drømmen til Kristoff, når han nå signerer for et norsk lag.

– Målet og drømmen er i være med i Tour de France med et norsk lag. Vi får se om vi klarer det neste år, men vi skal kjøre i klassikerne, og de løpene er viktiges for min del, sier han.

Tidligere redaktør i procycling.no og forfatter av boka «Edvald og Alexander», Jarle Fredagsvik, mener Alexander Kristoff sitt klubbskifte er bedre for Uno-X enn for Kristoff selv. Foto: procycling.no

En kjempesignering

Sykkelekspert, og forfatter av boka «Edvald og Alexander», Jarle Fredagsvik, mener dette er en kjempesignering av Uno-X.

– Det blir ikke mye større enn dette for et norsk lag. Det er kult at de viser såpass store økonomiske muskler, og såpass sterk intensjon om å løfte konseptet inn i World Tour at de klarer å hente Norges beste syklist gjennom tidene, sier han.

– Er Kristoff den beste norske syklisten gjennom tidene?

– For meg er han utvilsomt den største. Han er større enn Hushovd. Kristoff har vunnet mange flere sykkelritt enn Hushovd. Han har EM-gull, VM-sølv og OL-bronse. Han har en mer komplett meritt- og resultatrekke, sier han.

Fredagsvik er imidlertid overrasket over at Kristoff har valgt å sykle for det norske laget. I år har Stavanger-syklisten syklet for det belgiske laget Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux.

Fredagsvik tror sjansene til Kristoff hadde vært bedre om han fortsatte her.

– Han hadde fått det bedre sportslig sett i laget han var i. Men nå er avgjørelsen tatt. Han har fått en treårig kontrakt, og det er ganske raust for en 35-åring, sier han.

Tobias Halland Johannessen er en av talentene på Uno-X Cycling Team. Han vant ungdomstrøyen i årets utgave av Critérium du Dauphiné. Foto: MARCO BERTORELLO / AFP

Håper på Tour de France-plass

Eksperten tror at signeringen av Kristoff gjør sjansene større for at vi nå får et norsk lag i Tour de France, men at det vil bli vanskelig å få det til allerede neste år.

Det deles nemlig ut 18 WorldTour-lisenser, som først og fremst deles ut etter antall innkjørte poeng. Per nå har ikke Uno-X nok poeng, og de er dermed avhengige av at andre lag faller fra.

– Sjansene har aldri vært bedre, men det er ingen automatikk i at om du signerer Kristoff, får du WorldTour-lisens. Det setter dem i en bedre situasjon, men de er ikke garantert verken WorldTour eller Tour de France neste år. Jeg håper det skjer innen tre år, sier Fredagsvik.

Alexander Kristoff kan blant annet skilte med flere etappeseire i Tour de France, EM-gull, VM-sølv og OL-bronse. Foto: Stephane Mahe / AFP

Bestefar på laget

Uno-X består i dag av nordmenn og dansker som hovedsakelig er i begynnelsen av 20-årene.

At Kristoff på 35 år nå kommer inn, betyr ifølge han selv at han nesten blir bestefar på laget. Men det vil han bruke til å hjelpe de unge rytterne på laget.

– Jeg har vært med på dette lenge, og vet hva det går i. Jeg har vært med i de største rittene før, og vet hva som venter. Jeg kan kanskje lære dem noen små triks som kan være verdifullt inn mot sprint og spurter.

– Samtidig håper jeg å skape resultater på egen hånd også, sier Kristoff til NRK.