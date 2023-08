– Jeg vil ikke ta tid vekk fra familie og barn når jeg vet at det er en bedre avtale der ute som ikke vi får, sier spesialsykepleier Hilde Therese Bolstad.

Hun møter NRK sammen med to kolleger ved nyfødtintensivavdelingen på sykehuset i Stavanger.

Mangel på kvalifiserte vikarer gjør at såkalt kritisk personale, som spesialsykepleiere og jordmødre, blir spurt om å jobbe mer enn normalt om sommeren.

Det er frivillig, men også helt nødvendig for å få vaktlistene til å gå opp.

Men lønna de får for ekstrainnsatsen varierer veldig fra sykehus til sykehus.

SUS brukte i fjor over 4 millioner kroner på sin sommerbonus, men det finnes en mer lukrativ ordning.

Ni helseforetak bruker en sommeravtale som Norsk Sykepleierforbund (NSF) har forhandlet fram. Den gir mer penger i lommeboka til de som jobber ekstra.

I Spekter-området har disse inngått sommeravtale med NSF i 2023 Ekspander/minimer faktaboks Akershus universitetssykehus HF

Diakonhjemmet sykehus

Finnmarkssykehuset HF

Helgelandssykehuset HF

Nordlandssykehuset HF

Oslo universitetssykehus (OUS)

St. Olavs hospital

Sykehuset Innlandet HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)

– Jeg har valgt å ikke ta planlagte ekstravakter i sommer. Det er fordi vi har gitt beskjed om at vi ønsker NSF-avtalen, og det har blitt avslått. Da har vi ikke noe annet å stille opp med for å vise oppover at vi synes det er ugreit, sier spesialsykepleier Stine Stokstad.

Mens Helse Stavanger betaler et fast tillegg på 1500–2700 kroner i sommerbonus per ekstra ulempevakt, gir NSF-avtalen 870 kroner i timen for utvida arbeidstid.

– Hadde SUS brukt NSF-avtalen, hadde lønna på en ekstra nattevakt vært om lag 1500 kroner høyere for oss, sier spesialsykepleier Mariann Haglund.

Hun har frivillig tatt om lag 50 ekstratimer i sommer.

– Med NSF-avtalen hadde jeg tjent om lag 10.000 kroner mer i sommer. Avtalen hadde nok også ført til at flere jobbet ekstra og belastningen ble spredd på flere, sier Haglund.

Mariann Haglund, Hilde Therese Bolstad og Stine Stokstad er spesialsykepleiere ved nyfødtintensivavdelingen i Stavanger. Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

– Trist og urettferdig

Forskjellsbehandlingen opprører sykepleierne.

– Jeg synes det er dumt, og trist og urettferdig, og skulle bare ønske at det var likt for alle med samme kompetanse, sier Stine Stokstad.

Maiken Jonassen, personal- og organisasjonsdirektør. Foto: Svein Lunde / Helse Stavanger

Personal- og organisasjonsdirektør Maiken Jonassen i Helse Stavanger kunne ikke stille til intervju, men svarer i en e-post til NRK.

«Helse Stavanger har valgt å videreføre en administrativ ordning med sommerkompensasjon som ble etablert for mange år siden, da den i størst grad dekker foretakets behov. En avtale om utvidet ordinær arbeidstid vil kreve at arbeidstiden er planlagt i en plan. Dette vil dekke deler av behovet, men det vil i tillegg være behov for en ordning som kompenserer tilfeldig overtid. For å sikre likebehandling har Helse Stavanger valgt å forholde seg til en kompensasjonsordning.»

Det får Norsk Sykepleierforbund til å reagere.

– Vi synes veldig lite om at arbeidsgivere lokalt prøver å underby og gi sykepleiere en dårligere kompensasjon for den belastningen de står i. Det er veldig viktig at de får ferie, og når de må jobbe fordi det mangler folk, så skal de i det minste ha godt betalt for det, sier leder i NSF, Lill Sverresdatter Larsen.

Helst hadde hun sett at ingen medlemmer sa ja til andre bonusordninger.

Leder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen. Foto: SUNNIVA TONSBERG GASKI

– Sitter langt inne

SUS hadde i år 2500 tomme vakter å fylle før sommerferien.

– Ansvaret ligger hos arbeidsgiver å mobilisere og ha nok kompetanse på jobb til enhver tid. Man har en måte å se på sykepleiere som om de skal yte dette ekstra hele veien. Presset om sommeren kommer på toppen av dette. Og nå har vi denne avtalen som vi mener at de må be om, sier Tone Wang-Nilsen, hovedtillitsvalgt for NSF i Helse Stavanger.

Tone Wang-Nilsen er hovedtillitsvalgt for NSF i Helse Stavanger. Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

– Men det blir jo ikke mindre slitsomt om det er bedre betalt?

– Nei, men NSF-avtalen gir oss en dispensasjon fra arbeidsmiljøloven som er lovlig, og som gir gode måter å løse merarbeidet på.

Sykepleierne i Stavanger håper det nytter å si ifra.

– Hvis vi ønsker endring må vi gi beskjed, og vårt virkemiddel er å si at nei – vi jobber ikke ekstra, sier Hilde Therese Bolstad.

Sykepleierne understreker at de alltid stiller opp i akutte situasjoner. Det er det planlagte merarbeidet de vil ha mer betalt for.

– Jeg får jo litt dårlig samvittighet da. Heldigvis har det vært en rolig sommer, sier Stine Stokstad.