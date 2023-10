Sykehusene får 2,2 milliarder mer: – Ikke tilstrekkelig

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet en økning på 2,2 milliarder kroner til sykehusene.

Budsjettforslaget skal, ifølge helse- og omsorgsministeren, legge til rette for kortere ventetider, styrket psykisk helsevern og samhandlingstiltak i Helse Nord.

– Norske sykehus står i en svært utfordrende økonomisk situasjon. For SUS og andre sykehus som har store byggeprosjekter er det særskilt krevende å ivareta god drift, samtidig som vi skal betjene store byggelån. Førsteinntrykket er at styrkingen er positiv, men at det ikke er tilstrekkelig for å håndtere den utfordringen vi står i, sier administrerende direktør Helle Schøyen.

–​ Vi savner signaler for hvordan regjeringen planlegger å følge opp Sykehusutvalget sine anbefalinger når det gjelder finansiering av nye sykehusbygg, sier Schøyen.

Det er Helse Vest RHF som fordeler midlene internt i regionen. Konsekvensene av regjeringens forslag vil derfor være mer avklart i løpet av de neste to ukene, ifølge Stavanger universitetssjukehus.