Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg digger det. Nå føler jeg at vi blir hørt av noen som ser oss. Skulle ønske at det var helseminister Bent Høie. Vi trenger et løft, sier hovedtillitsvalgt for sykepleiere ved fem klinikker i Helse Stavanger, Mette Øfstegaard.

TRENGER LØFT: Hovedtillitsvalgt for sykepleiere i Helse Stavanger, Mette Øfstegaard, mener Pøbel treffer spikeren på hodet. Foto: Erik Waage / NRK

Kunstneren Pøbel har laget motivet til årets julekort til de 30.000 ansatte i Helse Vest.

Den anonyme kunstneren er kjent for sitt politiske engasjement, og onsdag kveld ble det klart at han har lurt oppdragsgiveren.

QR-koden på kortet leder til en video som er kritisk til underbemanning og pengefokus ved norske sykehus.

VIDEOEN: Skuespiller Per Kjerstad framfører Pøbels budskap i videoen til de sykehusansatte. Du trenger javascript for å se video. VIDEOEN: Skuespiller Per Kjerstad framfører Pøbels budskap i videoen til de sykehusansatte.

– Det er veldig gjenkjennbart for våre medlemmer. Mange føler seg utilstrekkelige på jobb. Får ikke gjort det de ønsker, sier foretakstillitsvalgt for sykepleierne i Helse Stavanger, Gunn Elin Rossland.

OPPMUNTRING: Foretakstillitsvalgt for sykepleierne i Helse Stavanger, Gunn Elin Rossland, tror mange medlemmer vil sette julekortet i glass og ramme. Foto: Erik Waage / NRK

Pøbel mente det ikke var nok å takke. Onsdag kveld avslørte han stuntet på sin Instagramkonto.

Tatt på senga

Helse Vest har betalt Pøbel 140.000 kroner for oppdraget. Foretaket visste ikke noe om videoen fra kunstneren.

– Med en gang ble vi veldig overraska. Det var ikke en del av avtalen, men han er jo kjent for å være politisk, sier administrerende direktør i Helse Vest, Inger Cathrine Bryne.

SYMBOLSK: Administrerende direktør i Helse Stavanger, Inger Cathrine Bryne, sier julekortet er en symbolsk gave. Foto: Erik Waage / NRK

At han har gått bak ryggen deres, kan helseforetaket leve med.

– Jeg tenker at dette er en del av ytringsfriheten. Det viktigste for oss er at kortet er vakkert, og uttrykker det vil at det skal gjøre.

– Hva sier du til påstandene om underbemanning og overbelastning på ansatte?

– Det er alltid rom for forbedringer. Alt er ikke perfekt. Men den politiske diskusjonen får andre ta seg av. Julekortet er ment som en symbolsk gave. For å vise anerkjennelse og samhold.

Tøft og rørende

Sykepleierne liker tanken bak julekortet og videoen.

– Jeg vil takke Pøbel for at han tar opp dette. Det er tøft at han setter søkelyset på vår situasjon, sier intensivsykepleier i Stavanger, Guro Larsen Rødne.

Hun tror budskapet fra Pøbel kan bety noe, selv om problemstillingene han tar opp er kjent fra før.

– At vi er for få folk på jobb, vet mange. Men han når kanskje ut til folk som ikke ellers følger med på sykehuspolitikk, sier Larsen Rødne.

DELER UT: Intensivsykepleierne Guro Larsen Rødne (t.h.) og Mari Sporaland får julekort av Helse Vest-direktøren. De likte Pøbels budskap. Foto: Erik Waage / NRK

Den siste tiden har det vært flere saker om julegaver til sykehusansatte. Men noen har fått gavekort på 1000 kroner, har andre fått lue eller paraply.

De ansatte i Helse Vest mener julekortet treffer bedre. Egentlig hadde de ikke ventet noen gave.

– Det er jo rørende. Et veldig fint trykk. Vi har hatt et krevende år. Det er flott at de ser oss, sier intensivsykepleier Mari Sporaland.

Pøbelkunst på veggene

Planen er at Pøbel også skal male motivet på veggen ved de fire sykehusene i Bergen, Stavanger, Haugesund og Førde.

– Vi har ingen intensjon om å avbryte samarbeidet, men avtalen er ennå ikke på plass, sier sykehusdirektøren.

PÅ VEGG: I sitt arbeidsstudio leker Pøbel seg nå med ulike varianter av julekort-motivet, som etter planen skal males på vegg i sykehusene. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Ved klubbkontoret til Norsk Sykepleierforbund har det gått i ett siden mars.

Mange er frustrerte.

– Et julekort løser ingen problemer. Men Pøbel kan tiltrekke seg oppmerksomhet fra andre enn de som følger oss til vanlig, sier Øfstegaard.

Hun mener kortet er en hyggelig oppmuntring.

– Vi pleier ikke å få store gaver. Jeg tror mange synes det er fint, og vil ta det med hjem og ramme det inn.