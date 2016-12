Det viser de første sykefraværstallene Nav har publisert siden fjerde kvartal 2014. De ferske tallene gjelder for de sju siste kvartalene, der det totale sykefraværet har gått ned fra 6,4 til 6,3 prosent.

– I perioden med nedgang i oljenæringen har sykefraværet i Rogaland økt. Til tross for dette har det nasjonale sykefraværet holdt seg stabilt de siste årene og ligger fortsatt på et for høyt nivå, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Det er særlig lengden på sykefraværene som har økt i Rogaland.

Kvinner har fortsatt høyere sykefravær enn menn, men her har utviklingen vært ulik i de siste sju kvartalene. Kvinners fravær har gått svakt ned, mens menn har hatt en svak økning.

Det legemeldte sykefraværet var i tredje kvartal i år 5,4 prosent, samme nivå som tilsvarende kvartal i fjor. Fra andre til tredje kvartal i år gikk det legemeldte fraværet ned med 0,2 prosent, mens det egenmeldte sykefraværet økte med 2,7 prosent i denne perioden.