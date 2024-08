– Det å bli syk i ferien er for de fleste en stor skuffelse. Da får man ikke brukt ferien til det den er ment å kompensere for, sier advokat i Nito, Rannveig Arthur.

Den gode nyheten er at dersom man blir syk under ferien, kan man få feriedagene tilbake.

Rannveig Arthur er advokat i Nito. Foto: NITO

Men ifølge feriebarometeret til Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon (Nito) er det et fåtall arbeidstakere som faktisk benytter ordningen.

1010 personer ble spurt om de hadde vært syke i sommerferien de tre siste årene.

33 prosent svarte ja.

Men 57 prosent svarte at de ikke hadde fått sykedagene erstattet med nye feriedager.

Syk på ferie

Det som skulle bli en avslappende uke med sol og varme, endte med Norovirus og sykehusinnleggelse for Johanne Lillejordet og Torstein Sanden.

Ferien i Alanya, Tyrkia ble tidlig spolert av sykdom. Foto: Privat

– Begge er redusert. Vi kjenner at vi er veldig slitne. Det skal ikke mye til før vi kjenner pulsen øke og at vi er daffe, forteller Lillejordet en drøy uke etter sykehusinnleggelsen.

Sykdommen inntraff allerede første dag på ferien.

Kjæresteparet bodde på Ving-hotellet hvor flere titalls besøkende har blitt syke.

– Det verste startet på mandag med oppkast, diare og mage­kramper, forteller Sanden.

For Lillejordet begynte det noen timer etterpå.

På sykehuset fikk de begge infusjonsvæske. Foto: Privat

Kjæresteparet ble etter hvert lagt inn på et lokalt sykehus.

– Sykehusoppholdet var veldig skummelt. Det var en ekstremt tung natt, det var helt grusomt. Jeg er glad vi er ferdig med det i hvert fall, forteller Lillejordet.

Uoversiktlig

Begge er fulltidsstudenter, men Torstein Sanden er nærmest i full jobb.

Han har en fast 25 prosent stilling som miljøterapeut i en barne- og avlastningsbolig. Fram til sommeren hadde han også et 74 prosent vikariat som kontaktlærer på en ungdomsskole.

Miljøterapeutjobben hadde han ferie fra. Det tok tid å få svar på om han fikk feriedagene tilbake.

– Jeg prøver å sette meg inn i det, men det er litt vanskelig nå, sier Sanden, som ennå kjenner sykdommen i kroppen.

Sanden har jobbet nesten 100 prosent ved siden av fulltidsstudiet. Foto: Privat

Han er usikker på hvilke ordninger som gjelder for ham.

Arbeidsgiver har fått en kopi av et dokument fra sykehuset. På tyrkisk.

– Det er vanskelig å få tak i informasjonen som trengs. Man må sette seg ned og virkelig lete. Da må man ha tid og energi til det, sier Sanden.

Noen dager etter at han sa fra til arbeidsgiveren, fikk han beskjed om at han får fire feriedager tilbake.

Fra dagen han ble syk til han var skrevet ut av sykehuset.

Har du fått feriedager tilbake etter sykdom? Ja, jeg måtte bare vise sykemelding og be om nye feriedager. Nei, jeg ba om å få feriedager tilbake, men fikk det ikke innvilget. Nye feriedager etter sykdom? Har man rett på det!? Vis resultat

LO reagerer

– Ferieloven sier at den som har vært helt arbeidsufør i ferien, kan kreve at et tilsvarende antall virkedager gis som ny ferie senere i ferieåret, skriver nestleder i LO, Steinar Krogstad.

Videre mener han at spørsmålene i Nito-undersøkelsen er for generelle til å gi en god forklaring.

LOs nestleder Steinar Krogstad tror mange ikke er klar over hvilke rettigheter de har når de blir syke i ferien. Foto: Trond Isaksen/LO

– Men det er rimelig å anta at det i all hovedsak er arbeidstakere som ikke er kjent med rettighetene sine eller som ikke har dokumentert sykefraværet, skriver Krogstad.

Dette har du krav på

– Det er veldig overraskende at det er et så høyt tall, sier juristen Camilla Schie-Veslum når hun får høre at 57 prosent ikke fikk feriedagene tilbake.

Hun jobber som juridisk rådgiver for HR og ledelse i Simployer.

Juristen Camilla Schie-Veslum reagerer på hvor mange som ikke har fått feriedagene tilbake. Foto: Simployer

– Det er nok mange som vet om at det er regler for sykdom og ferie, men de kjenner ikke vilkårene, sier Camilla Schie-Veslum.

Hun kan alt om arbeidsrett, og legger frem vilkårene svart på hvitt.

Man får bare feriedagene tilbake dersom man ... ... er syk selv – Noen mistolker og tror at hvis barna eller partner blir syk, kan man få ferien tilbake, sier Schie-Veslum ... er helt arbeidsfør Man må være helt arbeidsfør, altså 100 prosent sykemeldt, de feriedagene man ønsker å få tilbake. ... leverer legeerklæring Legeerklæringen er beviset på at du har vært syk. – Det er ikke nok med egenmelding i dette tilfellet. Få dokumentasjon fra lege der du er, sier Schie-Veslum. ... fremsetter krav – Man må fremsette et krav om at man vil utsette ferien, forklarer Schie-Veslum. Det holder altså ikke å bare levere enn legeerklæring eller sykemelding, man må eksplisitt be om å få feriedagene tilbake så snart man er tilbake på jobb. – Men arbeidsgiver burde være på tilbudssiden her, og spørre om man vil utsette ferien. Det er god personalpolitikk, understreker Schie-Veslum.

– For at ferielovens bestemmelser skal gjelde, så må man ha fått feriedager innvilget av arbeidsgiver. Hvis man har fri utenom, så vil han ikke ha rett til å få feriedager tilbake, sier Schie-Veslum.

Det spiller derimot ingen rolle at Torstein Sanden bare har deltidsstilling, forklarer Schie-Veslum. Så lenge han har fått avviklet ferie, har han rett på feriedagene tilbake.

Torstein Sanden får feriedagene tilbake. Men det er det ikke sikkert at han hadde fått hvis han ikke hadde bedt om det, eller ikke hadde dokumentasjon på sykehusinnleggelsen. Her med kjæresten Johanne Lillejordet. Foto: Privat

– Han har rett på nye feriedager, men de dagene vil bli uten betaling siden han ikke har krav på sykepenger for dagene han var syk i Tyrkia, sier Schie-Veslum.

Sykepenger får man nemlig bare dersom man blir syk i EU/EØS-land.