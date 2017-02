«Take a look at me now», synger Phil Collins i klassikeren fra 1984. Sangen fra «Against all odds» huskes nok bedre enn selve filmen, selv om begge deler gjorde sterkt inntrykk på mange.

– Vi er jo samme årgang, Phil Collins og jeg. En gyllen årgang. I 84/85 turnerte jeg land og strand sammen med 3 Busserulls og Bjøro Håland. En travel, men kjekk periode, sier Sverre Kvam.

Han har vært i musikkbransjen så lenge du kan huske. Spør du ham om hvilken musikk han liker best, så finner du svarene både på 60-tallet, 70-tallet, 80-tallet og i dag. Han liker, og spiller det meste. Trioen som her tolker Phil Collins består av Sverre selv, sønnen Bernt Yngve Kvam og Petru Popa.