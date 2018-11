Sverre Hetland melder seg ut av KrF

Sverre Hetland fra Sandnes var en av fem KrF-medlemmer som skrev brev til Rogalands-delegasjonen for å få dem til å stemme representativt - til ingen nytte. Fredag kveld skrev han dette på Facebook: «Rogaland KrF tok fra oss en historisk mulighet. Da er det slutt for min del, kan ikke være medlem eller stemme på et parti som går i retning med Frp. KrF mistet en fantastisk leder i KAH. Lykke til videre KA».