– Det er veldig kjipt. Vi har blitt oppfordret til å kjøpe elbil, og plutselig har det blitt dyrt, sier Anette Eie.

Hun har parkert elbilen sin på ladestasjonen foran kjøpesenteret Kvadrat i Sandnes, og bruker Mer Norge-appen for å sette bilen på lading.

Anette Eie synes det er urettferdig at hun må betale dobbelt så mye som svenskene per kilowattime. Foto: Elise Pedersen / NRK

Når hun får vite at hun må ut med opp til dobbelt så mye for ladingen som svenskene, reagerer hun:

– Det er veldig urettferdig.

Nordmenn må ut med 4 kroner mer

Om man har lastet ned både Mer Norge- og Mer Sverige-appene, er det enkelt å sjekke prisene for normal- og hurtiglading.

For eksempel ligger prisen for hurtiglading utenfor Extra på Ålgård på 5,5 kroner per kilowattime om man bruker den svenske appen.

I den norske appen må man ut med 7,99 kroner per kilowattime. Altså en forskjell på 2,5 kroner per kilowattime.

Bildet viser pris for normallading i begge appene. Skjermbildet til venstre er tatt fra den svenske Mer-appen, og skjermbildet til høyre er tatt fra den norske. Foto: Skjermbilde

Prisforskjellen er enda høyere om det skal lades på standard måte. I den norske appen ligger prisen for denne type lading på 6,99 kroner per kilowattime, og i den svenske appen ligger prisen på 3 kroner. Nordmenn må altså betale 3,99 kroner mer per kilowattime enn svenskene for standardlading.

Ladestasjonsselskapet Mer er eid av Statkraft, som er heleid av den norske stat. Mer er en stor ladeaktør i Norden.

Svensk app stengt for norske kort

Tenker du nå at det blir billigere å lade bilen i Sverige, tar du feil. Du betaler nemlig norsk pris i både Norge og Sverige, mens svenskene betaler svensk pris i begge land.

– Det burde jo være sånn at man betaler prisen som er satt i det landet, konstaterer Anette Eie, og får støtte fra Lars Henrik Jensen.

– Jeg synes svenskene skal betale norsk pris i Norge og at vi nordmenn betaler svensk pris i Sverige, sier han.

Jensen har en egen Youtube-kanal hvor han kaller seg «ElbilLars». Han lastet ned den svenske appen fra Mer og ladet til svenske priser i Norge. Muligheten for å gjøre det med et norsk bankkort er nå sperret.

Anette Eie synes det har blitt dyrt å bruke elbil. Hun lader med Mer-appen. Foto: Elise Pedersen / NRK

Innrømmer at forskjellene ikke er optimale

Fra 1. september økte Mer Norge prisen i det offentlige ladenettverket. Prisøkningen kommer ifølge Mer som en effekt av økte strømpriser, skriver ladeselskapet i en melding til sine kunder.

Selskapet er klar over prisforskjellene i de ulike appene.

– Per i dag har Mer-selskapene i Norge og Sverige ulikt banksystem og ulike apper. Det jobbes aktivt med å utvikle en felles plattform og app som vil gjøre ladeopplevelsen sømløs ved alle Mer-ladestasjoner på tvers av landegrenser, skriver kommunikasjonssjef i Mer, Monique Berntsen, i en e-post til NRK.

Ladeselskapet Mer er klar over prisforskjellene, og sier de arbeider med å utvikle en felles app for norske og svenske kunder. Foto: Elise Pedersen / NRK

Hun understreker at det i mellomtiden er viktig for Mer å legge til rette for at norske kunder på reise i Sverige enkelt kan lade med norsk app, og det samme for svensker på tur i Norge.

– I påvente av en ny felles app har vi derfor lagt til rette for en enkel, men midlertidig løsning, der kundene betaler «samme pris som hjemme».

Berntsen innrømmer at forskjellene ikke er optimale.

– Grunnet særlig høye strømpriser og derfor rask endring i ladepris i det norske markedet har dette slått uheldig ut. Enkelte norske kunder har valgt å laste ned svensk app for å få svenske priser. Dette har vi nå satt begrensninger på.