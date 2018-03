Svekket tillit til Mattilsynet

Leder i Nærbø bondelag, Åsbjørn Høyland, sier mange slaktegrisbønder er livredde for besøk av Mattilsynet. Høyland sier til Nationen (abo) at mange oppfatter Mattilsynet for pirkete når de er på tilsyn, og at dette ødelegger for tilliten mellom partene. Mattilsynet har det siste året hatt et tilsynsprosjekt hos slaktegrisprodusenter etter alarmerende forhold hos mange bønder.