Sveits godtar ny dokumentasjon fra Easee

Det sveitsiske tilsynsorganet for markedsovervåking (ESTI) fattet beslutningen 14.mars 2024, et år etter at det ble innført salgsforbud for Easee Home og Easee Charge i Sverige og fullstendig krise. Dermed kan salget av ladeboksene fortsette.