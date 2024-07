Det er advokat og laksefisker Svein Ove Balle som har anmeldt staten og flere departement. Laksefiskere over hele landet er bedt om å skrive under på at de støtter anmeldelsen.

Til nå er det kommet inn 1300 underskrifter.

– Jeg mener Staten har et overordnet ansvar for det som nå skjer. Vi har aldri hatt mindre villaks og sjøørret enn det vi har nå, sier Balle.

Svein Ove Balle, advokat og laksefisker. Foto: NRK

Han mener staten bidrar til utrydding av villaks- og sjøørretstammene i Norge ved å ha tildelt konsesjoner til oppdrettsnæringen. I oppropet skriver han:

– Ved å tildele for mange oppdrettskonsesjoner, samt deretter ikke føre tilsyn med selve oppdrettsbransjen har vi fått rømninger, stor forurensing av våre fjorder, lakselus og sykdommer som sprer seg til villfisken.

Departementene vil ikke kommentere

Dette er brudd på Grunnlovens paragraf 112, miljøkonvensjonen fra 1992, artsmangfoldsloven, samt straffelovens § 240, skriver Balle.

Han håper oppropet og anmeldelsen får en rettferdig behandling.

– Jeg leverte anmeldelsen fordi jeg faktisk mener det har pågått og fortsatt pågår lovbrudd. Dersom ingen hadde snakket eller foretatt seg noe, ville dette foregått i det stille.

Verken Landbruks- og matdepartementet eller Klima- og miljøverndepartementet vil kommentere selve anmeldelsen.

– Det er opp til politimyndighetene å vurdere de anmeldte forholdene, og vi har ingen kommentar til innholdet i den konkrete anmeldelsen, sier kommunikasjonssjef Martine Røiseland i Klima- og miljødepartementet.

Dårlig fangst i Bjerkreimselva

Pål Magnussen er en av dem som har merket at alt ikke er som det pleier å være. Han fisker i Bjerkreimselva i Rogaland.

– Sesongen har startet dårlig. Jeg har ikke fått laks ennå, bare ørret. Vanligvis får jeg mer fisk her i elva. Det er kjipt at det er så lite fisk.

Laksefisker Pål Magnussen. Foto: Jakub Spadlo / NRK

En annen som har fått mindre fisk enn tidligere år, er Rick Henry Eskeland. Han er oppsynsmann i Bjerkreimselva, og mener årsaken til nedgangen i fiskebestanden er sammensatt.

Akkurat hvem som skal ta skylda synes han er vanskelig å si.

– Oppdrett, lakselus og forurensning i fjordene som har pågått over flere år. At alt dette har påvirket fiskebestanden negativt er det ingen tvil om.

Eskeland forklarer at fiskebestanden i Bjerkreimselva overvåkes i laksetrapper. 1. juli i år hadde 612 fisk passert. På samme tid i 2022 var tallet 2500.

Laksefisker Rick Henry Eskeland. Foto: Jakub Spadlo / NRK

Sjømat Norge mener skylden må fordeles

Sjømat Norge forstår frustrasjonen fra laksefiskerne, men mener det ikke er riktig å skylde bare på oppdrettsnæringen.

– Det er betydelig tilbakegang av villaks også i områder uten lakseoppdrett, men vi skjønner at det er behov for noen å skylde på når fisket blir stanset av myndighetene av hensyn til villaksen, sier kommunikasjonssjef Henrik Wiedswang Horjen.

Kommunikasjonssjef Henrik Wiedswang Horjen i Sjømat Norge. Foto: Privat

Han peker på at Det internasjonale råd for havforsking (ICES) selv sier at klimatiske forhold i havet er den viktigste årsaken til nedgangen i laksebestandene.

– Havbruksnæringen har over tid jobbet målrettet for å redusere vår påvirkning, og det arbeidet fortsetter med uforminsket styrke. Men alt som påvirker villaksen bør sees i sammenheng.

Håper på mer forskning

I Dirdalselva i Rogaland har de i likhet med mange elveeierlag bestemt seg for kutte ned på døgnkvoten til fiskerne fra to til én laks, og stoppet kortsalget.

Selv om det er tatt laks helt opp i 14,5 kilo, så er fangsten så langt omtrent halvparten av en normal sesong.

– Vi kan ikke bare skylde på oppdrettsnæringen for den dårlige oppgangen av laks. Varmt hav og fisket av tobis kan også være årsaker, men forskere burde finne ut av dette, sier styreleder Terje Gilje i Dirdalselva elveeierlag.