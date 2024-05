Svein Oddvar Moen gir seg som toppdommer

Det melder Norges Fotballforbund mandag. Moen blir ansvarlig for VAR i Norge.

Moen har dømt på øverste nivå siden 2003.

– Det er virkelig en spennende utfordring, og jeg gleder meg til å få være med på å utvikle VAR og norsk fotball. Jeg gir meg som dommer på banen litt tidligere enn jeg hadde tenkt, men det er en tid for alt, sier Moen i pressemeldingen. Det var TV 2 som omtalte saken først. NRK har tidligere skrevet at Moen er dømt til fire måneders fengsel for skattesvik, men at han da ikke ville ta pause fra fotballen.