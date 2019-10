Svakt resultat fra Equinor

Equinor har et langt svakere driftsresultat for tredje kvartal i år, enn for samme periode i fjor. Det justerte driftsresultatet er på 23,7 milliarder kroner, mot 44,2 milliarder i fjor. Lavere priser både for olje og gass påvirket driftsresultatet.