Svakt laksefiske i Rogaland

De fleste lakseelvene i Rogaland opplevde en stor nedgang i fangstene denne sesongen på grunn av det tørre og varme været. Tall fra Norske Lakseelver viser at både Dirdalselva, Årdalselva, Ognaelva, Bjerkreimselva og Sokndalselva hadde fangster som er 40–50 prosent under gjennomsnittet for de ti siste sesongene.