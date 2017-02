Svakere enn ventet

Statoil leverer et justert driftsresultat for fjerde kvartal på 13,7 milliarder kroner, som er svakere enn ventet, ifølge flere medier. Statoil nedjusterer prognosene sine for oljeprisen fremover og skriver dessuten ned utenlandssatsingen med 19 milliarder kroner, ifølge E24.