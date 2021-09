Svak smitteauke frå i går

I Sandnes har fem personar testa positivt. I går var det to. I Stavanger er talet 12. Det er det same som i går. I Hå er tre personar smitta, mot ein dagen før. I Sola er ein person smitta. I går var det to. I Time er ein smitta. Ingen i går. Det same gjeld Klepp. I Karmøy er to personar smitta. Det same som i går. Haugesund gir ikkje ut daglege rapportar.