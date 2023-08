SV vil ha turistskatt for dei som går til Preikestolen

Sosialistisk Venstreparti vil at dei som besøkjer Preikestolen skal betale turistskatt, seier ordførarkandidaten til partiet i Strand kommune, Anniken Heimdal Tjøstheim. I første omgang satsar partiet på at Preikestolen blir med i eit statleg pilotprosjekt om turistskatt, som skal prøvast ut frå oktober i haust.

Heimdal Tjøstheim veit ikkje korleis innkrevjinga skal skje lokalt i Strand, men ho ønskjer at turistskatten skal gå til kommunen. Deretter skal inntektene brukast til å betre parkeringstilhøva, og til å utbetre og halde ved like anlegg og stiar, seier Heimdal Tjøstheim.