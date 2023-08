– Vi vil at det grønne skiftet skal sikre norske arbeidsplasser, sier stortingspolitiker Ingrid Fiskaa fra SV.

I mai ble det kjent at havvindsatsingen i Sørlige Norsjø II sprekker med 8 milliarder kroner, og statsstøtten måtte øke fra 15 til 23 milliarder kroner. Det gjorde at Høyre trakk seg ut og mente at det ble for dyrt, spesielt ettersom de også ønsket en hybridkabel ut til Europa. Ellers har også Høyre vært for havvindsatsingen, understrekte leder Erna Solberg overfor NRK tidligere i år.

Regjeringen har sammen med SV, MDG og KrF, blitt enige om å ta ekstraregningen.

SV besøkte onsdag Rosenberg Worley i Stavanger der de tradisjonelt har jobbet med leveranser til oljeindustrien og tjent milliarder på dette.

Nå vil SV at de skal være med på havvindutviklingen, og dermed bidra til at de tradisjonelle oljejobbene blir grønne.

Og spesielt på flytende havvind, som er dyrere, og per nå vanskeligere enn bunnfast havvind. Det er i hovedsak bunnfast havvind som er planlagt på Sørlige Norsjø II, men flytende havvind vil være aktuelt flere steder langs kysten på grunn dybden.

Blant annet på Utsira nord, som er det andre området som per nå er åpnet for havvindsatsingen.

SV kan også være med på en eventuell ekstraregning som følge av dette.

– Det er viktig at staten stiller krav om at norske bedrifter skal ha en høyest mulig del av verdiskapingen. Det kan være nødvendig med økonomisk støtte i oppstartsfasen. Det som ikke er lønnsomt i dag, vil bli lønnsomt i fremtiden, sier Fiskaa.

Ingrid Fiskaa (SV) på besøk hos Rosenberg Worley i Stavanger. Foto: Borghild Kvæven / NRK

– Fornuftig

– Det er for så vidt fornuftig utspill. Det grønne skiftet vil koste, vi vet bare ikke hvor mye, sier konsernsjef i IKM Gruppen, Ståle Kyllingstad.

Han reagerer på de siste månedenes debatt om kostnadene ved havvindsatsingen, og hvor mye det vil koste i subsidier.

Konsernsjef for IKM Gruppen, Ståle Kyllingstad, er fornøyd med utspillet fra SV. Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Regjeringen har en plan om det innen 2040 skal tildeles områder for 30.000 MW havvindproduksjon. Norges vassdrags- og energidirektorat NVE har identifisert 20 områder som aktuelle for utbygging.

Foreløpig har man kommet lengst med områdene Utsira nord og Sørlige Norsjø II der man åpnet for utbygging i 2020, og det tidligere år varslet utlysning av konkurranse med frist 1. september 2023.

Satsingen har imidlertid også støtt på motvind.

Equinor skrinla Trollvindprosjektet, Norges Fiskarlag fryktet konsekvensene, og Høyre mente som nevnt at økte subsidier gjorde at det ble for dyrt.

Vil bruke petroleumsskatten

– Jeg stiller spørsmål ved at hvorfor det grønne skiftet skulle bli så upopulært. Dette er politisk bestemt både i Norge og internasjonalt. Det bil koste å gå bort fra en så effektiv energikilde som hydrokarboner, sier Kyllingstad.

Han mener for eksempel satsingen på elbiler, med bortfallet av avgifter til staten gjennom årene har kostet det mangedobbelte av en hva subsidiene til for eksempel Sørlige Norsjø II vil koste.

Konsernsjefen har en tanke om hvordan finansieringen kan gjennomføres.

– Det er helt naturlig at vi Norge skal satse på havvind. Vi har mye hav og mye vind. Vi kan bruke petroleumsskatten for da bli det bortfall av inntekter til staten og ikke subsidier.

Det er spesielt flytende havvind som er aktuelt i langs den norske kysten på grunn av dybden. Kyllingstad ser muligheter.

– Vi er tidlige nå, vi kan få en ledende posisjon i flytende havvind i verden. Det vil kreve litt mer subsidier enn normalt. Det vil bli dyrt, men det grønne skiftet er dyrt, sier han.

NHO: Trenger flere utlysninger

– Flytende havvind er avhengig av et støtteregime i dag. Det trengs flere utlysninger som kan gi tilstrekkelig skala for industriutvikling og kostnadsreduksjoner, der målet er mer kraft på konkurransedyktige betingelser raskest mulig, sier avdelingsdirektør næringspolitisk avdeling i NHO, Per Øyvind Langeland.

Han er imidlertid positiv til utspillet fra SV om bruk av norsk leverandørindustri i forbindelse med fremtidig utbygging.

– Norge har leverandørindustri i særklasse, og kan bidra gjennom egen produksjon, ekspertise og leveranser, med et spesielt fortrinn innen flytende teknologi. Havvind gir Norge mulighet til å ta et nytt skritt som energinasjon og bygge en helt ny offshore industri der vi kan ta en lederrolle i et globalt voksende marked, sier Langeland.

Per Øyvind Langeland er avdelingsdirektør for næringspolitikk i NHO. Foto: Moment Studio/NHO

Høyre: Advarer mot proteksjonisme

– SV slår inn en åpen dør når de ønsker å legge til rette for norske leverandører innen flytende havvind, sier Nikolai Astrup fra Høyre.

Han mener norske leverandører uansett vil ha en fordel med tanke på utbygging av flytende havvind på Utsira nord.

– På Utsira nord skal det stilles kvalitative krav, hvilket vil være en ubetinget fordel for norske leverandører. Utsira nord ligger også nærme norskekysten. Det betyr at norske leverandører har en konkurransefordel.

Astrup advarer likevel mot å stille krav om bruk av norske leverandører.

– Å stille krav om at det kun skal benyttes norske leverandører er imidlertid en helt annen sak. Norsk havvindindustri har globale ambisjoner, og allerede i dag er det betydelig eksport til andre markeder. Verden er større enn Norge, og full proteksjonisme kan fort slå tilbake på oss selv, sier han.

– Høyre vil ta stilling til statsstøtte til Utsira nord når vi får et helhetlig forslag fra regjeringen. Vi skriver ikke blankosjekker.

– Høyre skriver ikke ut blankosjekker, sier Nikolai Astrup. Foto: Ksenia Novikova

– Viktig med støtte

Hos Rosenberg Worley i Stavanger fikk SV en omvisning og fikk diskutert mulighetene de ti neste årene. Det er spesielt flytende havvind på området Utsira nord som er interessant for bedriften.

– All slags støtte på slike prosjekter er ekstremt viktig, slik at vi kan gå skikkelig på, sier driftsdirektør Nils Arne Hatleskog.

Han er naturlig nok godt fornøyd med signalene fra SV.

– For Rogaland betyr det langsiktighet, mange i arbeid i mange år, og det er viktig for å opprettholde norsk industri. Hvis du tar kostnadene til det første prosjektet, vil det gjerne ikke være lønnsomt, men over tid så vil nok det balansere seg ut.