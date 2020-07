SUS og Sandnes kommune sikta

Politiet siktar Stavanger universitetssjukehus og Sandnes kommune for å ikkje å ha gitt forsvarleg helsehjelp etter at ei kvinne døde i 2018. Kvinna i 60-åra vart kvelt fordi ho fekk for mykje næring frå ei ernæringspumpe, skriv Stavanger Aftenblad.