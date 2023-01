SUS i fortsatt grønn beredskap

Stavanger universitetssjukehus fortsetter i grønn beredskap på grunn av en krevende driftssituasjon. Det har sykehusledelsen bestemt i et møte torsdag ettermiddag. – Vi ser en nedgang i pasienter med luftveisinfeksjoner som har behov for innleggelse i sykehus. Det er gledelig, sier fagdirektør Erna Harboe. Hun understreker samtidig at det fortsatt er stor pasienttilstrømming og usikkerhet knyttet til videre utvikling.

I dag er rundt 65 pasienter innlagt på SUS med covid-19, influensa eller RS-virus.