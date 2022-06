SUS forsvarar kreftstudie

I dag har Helse Stavanger gitt sitt svar til Helsetilsynet på om dei braut helseforskingslova då dei gjennomførte ein stor studie om endetarmskreft. Helse Stavanger skriv at dei er i gang med ein gjennomgang av prosedyrane, men at dei meiner å ha følgd lovgjevinga då dei planla studien. Studien handla om kreftpasientar som blei behandla med stråling, og der det blei venta med kirurgiske inngrep. Studien blei avslutta då det viste seg at fleire av deltakarane utvikla spreiing av kreftsvulsten, medan dei venta.