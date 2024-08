SUS får høgare lån til byggetrinn 2

Helse Vest, som er ansvarleg for bygging av det nye Universitetssjukehuset i Stavanger, får låne meir pengar til byggetrinn to, enn venta-

Helse Vest slepp å spare så mykje på drifta som tidlegare bestemt og får utvide lånet frå 1.2 milliardar til 1.35 milliardar kroner

Me vurderer dette som positivt, seier Per Karlsen, økonomidirektør i Helse Vest.

Det kan bety at det blir enklare å koma i gang med byggetrinn to av nye SUS.