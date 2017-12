Superfullmåne natt til mandag

Årsaken er at månen befinner seg nærmest oss i sin avlange bane, samtidig som det er fullmåne, opplyser astrofysiker Knut Jørgen Røed Ødegaard og science fiction-forfatter og vitenformidler Anne Mette Sannes.

Månen var full søndag klokka 16.46 og vil være nærmest jorda klokka 10.45 mandag morgen. Den befinner seg da 357.492 kilometer fra Jorden.

– Månen kommer til å være nesten 8 prosent større og lyse 16 prosent sterkere enn en gjennomsnittlig fullmåne, opplyser Sannes og Ødegaard.

Nordlendingene må til Finland

Mens nattehimmelen over hovedstanden ga perfekte forhold for månetittere søndag kveld, saboterte skyer for folk i Troms.

– Hvis du kjører over til finsk side, vil du kanskje se det, sier vakthavende meteorolog ved Vervarslinga i Nord-Norge, Rune Skoglund, til Nordlys.

Videre forteller han at månen vil påvirke vannet og gi ekstra høy flo i Tromsø natt til mandag. Hvilken effekt den eventuelt har på folk, kan han ikke svare på.

– Om folk begynner å ule og gro hår rundt på kroppen, det vet jeg ikke, sier han til avisen.

Dårlige måneforhold i Bergen

Trolig blir det dårlig utsikt til supermånen også for bergenserne.

– Hittil i dag har vi så vidt skimtet litt blått på himmelen. Utover kvelden blir det bygevær, men det kan bli noen sprekker i skydekket, og da kan man kanskje skimte månen, sier meteorolog Frode Hassel ved Vervarslinga på Vestlandet til Bergens Tidende.

En mager trøst fra meteorologen er at det er den samme månen som enhver annen natt.

– Månen virker større fordi den er nær oss og det er fullmåne, men folk snakker jo om supermånen som om det skulle være en annen måne. Jeg tror ikke man vil merke så mye forskjell, sier Hassel.

Lys i vintermørket

Ekteparet Ødegaard og Sannes skal nyte utsikten fra Nordmarka utenfor Oslo, skriver VG.

– Da får du den optimale følelsen av å oppleve denne fullmånen, som da blir ganske stor. Man skal være ganske preget av vintermørket, hvis man ikke setter pris på den, sier Sannes til avisen.

– Det blir nesten mer magisk med et tynt, tynt skydekke, sier Ødegaard.

Går du glipp av nattens supermåne, er det ingen grunn til å fortvile. Søndagens superfullmåne er nemlig den første av tre supermåner. De neste finner sted 1. januar og 31. januar.