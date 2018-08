Det høljer ned på Varhaug i dag. Vinden gjør at regnet kommer sidelengs. Til kirken har familie, venner og klassekamerater kommet for å ta et siste farvel.

Fredag klokken 11.30 startet Sunniva Ødegårds begravelse i Varhaug kyrkje. Hun ble funnet drept på Varhaug på Jæren natt til mandag 30. juli.

Til stede under begravelsen er folk i alle aldre. På 13-åringens kiste og nedover midtgangen ligger det fem blomsterkranser formet som hjerter.

Sunniva Ødegård (13) ble funnet drept natt til mandag 30. juli. Foto: Jon Ingemundsen / Stavanger Aftenblad

– Hele Varhaug er preget

Det er tent 14 levende lys oppe ved alteret, rundt kisten.

– Dette er selvsagt annerledes enn når en 96-åring dør etter et langt liv. Her har en ung jente blitt drept, noe som også påvirker meg som skal forrette.

Det sier sokneprest Gaute Rasmussen som leder begravelsen. Både Rasmussen og en av Sunnivas onkler skal holde tale i kirken.

– Jeg selv er heller ingen maskin, men et menneske av kjøtt og blod, tanker og følelser. Hele Varhaug er preget. Vi føler tristhet og sorg. Dette er tungt for en liten bygd, legger soknepresten til.

– Dette er tungt for en liten bygd, sier sokneprest Gaute Rasmussen. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Dagen før begravelsen, torsdag 9. august, innrømmet den siktede 17 år gamle gutten at han drepte Sunniva Ødegård.

Fullsatt kirke

Familien har ønsket en åpen begravelse hvor alle som ønsker det kan være til stede. Kirken er fylt siste plass. Det er 450 personer til stede under begravelsen.

Seremonien startet med at solist Bjarte Lending sang «Alt ble med ett så stille».

Det regner og blåser på Varhaug i dag. Foto: Erlend Frafjord / NRK

Etter det vil alle synge «Kjærlighet fra Gud». I tillegg vil «Ein fin liten blome i skogen eg ser», «Ikke en spurv til jorden uten at Gud er med» og «Fager kveldsol smiler» bli fremført under begravelsen.

Det er Geir Palle Haarr som er organist under begravelsen.

– En spesiell begravelse

– En spesiell dag for bygda, sier fungerende ordfører i Hå kommune, Mons Skrettingland. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Fungerende ordfører i Hå kommune, Mons Skrettingland, tror det blir en krevende dag for alle på Varhaug.

– Det er en spesiell begravelse. Alle på Varhaug har medfølelse for familien. Det blir en spesiell dag for bygda, sier Skrettingland.

Media er bedt om å holde en lav profil i begravelsen. En fotograf vil ta bilde av båren før seremonien på vegne av samtlige medier. Ingen fotografer vil være til stede i kirken under selve begravelsen.

Sokneprest Gaute Rasmussen og en av Sunnivas onkler skal tale i begravelsen. Foto: Jon Ingemundsen / Stavanger Aftenblad

Også utenfor kirken vil media holde behørig avstand til bårefølget slik at alle skal få mulighet til å sørge mest mulig i fred.