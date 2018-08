Sunniva-drapet: – En flott kjernefamilie som holder sammen i sorgen

– Jeg ble selv vekket opp midt på natten av nyheten om drapet, og har siden den gang vært hos de pårørende flere ganger, sier Gaute Rasmussen til NRK.

– Sunnivas familie har ønsket å være for seg selv i sorgen. Dette er en flott kjernefamilie hvor både hennes to søsken, foreldre, besteforeldre og andre nære slektninger nå er sammen, trøster hverandre og holder oppe motet så godt de kan. Det de nå har opplevd er det verste som kan skje en familie, fortsetter soknepresten.

Fredag klokken 11.30 skal Sunniva Ødegård gravlegges fra Varhaug kyrkje.

Åpen begravelse

Rasmussen og en av Sunnivas onkler skal holde tale i kirken. Familien ønsker en åpen begravelse hvor alle som ønsker det kan være til stede. Kirken vil trolig bli fylt til siste plass.

Varhaug kyrkje flagget på halv stang i forkant av minnestunden for avdøde Sunniva Ødegård dagen etter drapet. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Hvordan opplever du selv forberedelsene til en slik begravelse?

– Dette er selvsagt annerledes enn når en 96-åring dør etter et langt liv. Her har en ung jente blitt drept, noe som også påvirker meg som skal forrette. Jeg selv er heller ingen maskin, men et menneske av kjøtt og blod, tanker og følelser. Hele Varhaug er preget. Vi føler tristhet og sorg. Dette er tungt for en liten bygd.

Rasmussen håper nå at sannheten kommer fram og at innbyggerne får svar på hva som har skjedd.

– Vi tenker på det hele tiden, vi har våre spørsmål om hva og hvorfor, og alt det politiet nå jobber med.

– Tøffe tak

– Er dette ekstra vanskelig når så mange på Varhaug både kjenner familiene til Sunniva og 17-åringen som er siktet for drapet?

– Ja, her vi har begge sider av et lokalsamfunn å ta vare på. Vi føler med dem som har mistet datteren sin, og vi har vondt sammen med dem. Det er også vondt for dem som har en i fengsel. For et lite samfunn som Varhaug er dette tøffe tak.

Media er bedt om å holde en lav profil i begravelsen. En fotograf vil ta bilde av båren før seremonien på vegne av samtlige medier. Ingen fotografer vil være til stede i kirken under selve begravelsen. Også utenfor kirken vil media holde behørig avstand til bårefølget slik at alle skal få mulighet til å sørge mest mulig i fred.