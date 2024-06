Sundveien på Karmøy er åpnet igjen

Fylkesvei 4826 Sundvegen på Karmøy er åpnet igjen for trafikk. Veien har vært stengt i natt nord for Ytraland. Et vogntog veltet i går ettermiddag ut i grøften, og veien ble stengt fra klokken 22.30 i går kveld for å tømme vogntoget for last. Veien er åpnet igjen, men den kan bli stengt senere i dag, når selve vogntoget skal fjernes, opplyser Vegtrafikksentralen.