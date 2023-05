Suldalspolitikarane set nye arbeidsplassar fremst

Fleirtalet i kommunestyremøte i Suldal gjekk i går inn for både å leggje til rette for ein base for bygging av havvindmøller, og å utvide området som Norsk Stein kan ta ut stein frå på Berakvam i nærleiken av Jelsa. Fleirtalet meiner at naturinngrepa og konsekvensar for dyreliv, naboar og eigarar av fritidseigedommar er ein pris dei kan betala for fleire arbeidsplassar, skriv Suldalsposten.