Suldal tilbyr intervallturnus for nye legestillingar

Suldal kommune lyser nå ut to legestillingar, der dei tilsette kan nytte intervallturnus, skriv Suldalsposten. Det betyr for eksempel at legen kan vera to veker på jobb i Suldal og ha vakt inntil 20 timar i døgnet. Deretter får legen fire veker fri. Det betyr at den tilsette ikkje må flytte til Suldal, men kan pendla frå heimen sin ein annan stad i landet, eller i utlandet.