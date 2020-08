Suldal gir penger til elever, nå blir de værende på bygda

I fjor valgte bare hver fjerde tiendeklassing fra Suldal å søke seg til Sauda videregående skole, den eneste skolen som ligger så nær at man kan fortsette å bo hjemme.

Resten flyttet til mer sentrale strøk, som for eksempel Stavanger, Haugesund og Strand.

I år har trenden snudd.

Kraftig.

Hele 61 prosent ønsker nå å bli værende i indre Ryfylke etter ungdomsskolen for å fortsette skolegangen der. Av de 43 aktuelle elevene var det altså 25 søkere.

Matias Berakvam Steine synes det er positivt hvis flere han kjenner begynner på den lokale skolen. Foto: Thomas Halleland / NRK

Gulroten er et stipend på 10.000 kroner hvert skoleår fra hjemkommunen.

– Jeg synes det er veldig fint, jeg klager ikke akkurat over å få litt ekstra inn, sier Matias Berakvam Steine fra Nesflaten i Suldal.

Om en drøy uke er ferien slutt, og Matias skal begynne på Sauda videregående skole.

Foreløpig er stipendet bare et prøveprosjekt, men Matias håper ordningen blir videreført.

– Viktig for miljøet

– Da blir det i så fall 30.000-40.000 kroner som jeg får spart opp. Det er alltid bra med litt ekstra penger, sier han.

– Dessuten er det jo veldig kjekt at vi blir flere fra Suldal på skolen. Det er viktig for miljøet at flere jeg kjenner blir igjen, legger han til.

Gerd Helen Bø (Sp), ordfører i Suldal, er fornøyd med at flere unge velger å fortsette skolegangen i kommunen.

For Suldal kommune er Sauda videregående skole viktig. Skolen også filial på Sand som ligger i Suldal.

– Skolen gir også Suldal kommune arbeidsplasser, samtidig som den bidrar til at ungdommen bor lenger hjemme. Dette gjør det lettere for dem å vende tilbake til hjemkommunen etter endt utdanning, mener ordfører Gerd Helen Bø (Sp) i Suldal.

– Trenger støtte

Hun er ikke sikker på det bare er stipendet som har bremset fraflyttingen, men tror ordningen har vært en veldig viktig bidragsyter. Dette skoleåret betaler kommunen vel 700.000 kroner til tilsammen 71 elever som går i Sauda.

– Alt snakket om stipendet har gjort at ungdommen får en forståelse av hvor viktig det er å støtte opp om den lokale videregående skolen slik at den består også i framtiden, sier ordføreren.

På Sauda videregående skole blir det et bra skoleår med rundt 450 elver. Historisk sett har skolen i snitt hatt mellom 400-450 elever. Rektor på Sauda videregående skole, Bård Børresen Lien, beskriver ungdommene fra Sauda og Suldal som skolens bærebjelke.

Dermed er jobben Suldal kommune har gjort for å få opp søketallene fra kommunen et kjærkomment grep, som kan bety mye for arbeidslivet i nærområdet og ikke minst arbeidsplasser på skolen, mener rektoren.

– Jeg synes det er flott. Det er ingen tvil om at man sender et viktig signal til ungdommen, sier han.

Større etterspørsel gjør det også enklere å opprettholde et bredt studieprogram, og som eneste distriktsskole i området er det viktig å holde antallet elever oppe for å beholde studietilbudene.

Lien ønsker å rose ungdommen for deres valg.

– Ungdommen fra Suldal bidrar til et flott miljø på skolen, sier han.