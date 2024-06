Subsea-selskap i Stavanger er seld for milliardbeløp

Subsea-spesialistselskapet Ocean Installer er seld for nær to milliardar kroner til oljeservicekonsernet i Stavanger, Moreld, skriv Dagens Næringsliv.

Det er oppkjøpsselskapet Hitecvision i Stavanger, som eig Ocean Installer, og som står bak salet.

Ocean Installer har vist svært gode resultat dei to siste åra, etter at selskapet hadde store økonomiske problem i 2018.