Styrtregn i indre strøk

Meteorologisk institutt har sent ut gult farevarsel for lyn og styrtregn i fjellområdene mellom Agder og Rogaland i kveld.

Varselet gjelder for et stort område i det sentrale Sør-Norge. Området med høyest sannsynlighet for styrtregn og lyn er fra Valdres i nord til Sirdal i sør.

Det meste av nedbøren vil komme mellom klokka 16 og klokka 22.