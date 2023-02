Styrket mistanke om at brann var påsatt

Det var mandag ettermiddag at det begynte å brenne i en enebolig på Vaulen. Brannvesenet fikk raskt kontroll på brannen, men i ettertid uttalte politiet at en av hypotesene de så på var at brannen var påsatt.

Den hypotesen er nå styrket, ifølge politijurist Torkel Tjørhom Fandrem.

– Vi er fortsatt tidlig i etterforskningen, men hypotesen om at brannen ble påsatt er styrket, sier han.

Han kan ikke si noe mer om saken av hensyn til etterforskningen, og vil ikke si om det er noen mistenkte i saken.