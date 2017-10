Styre i bedehus gjekk på dagen

Onsdag kveld gjekk styret i bedehuset på Talgje av på dagen, på grunn av ei splitting i bedehusmiljøet. Det skriv Stavanger Aftenbladet. Styret meiner at kyrkja ikkje skal få bruka bedehuset deira på grunn av at Den norske kyrkja har vedteke ein liturgi for å vigsla homofile og lesbiske.